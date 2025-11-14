De cadeira vazia, Estados Unidos levam o prêmio Fóssil do Dia por ausência na COP30

Cadeira vazia dos Estados Unidos nas negociações da COP30. CAN / Divulgação

Os Estados Unidos ganharam o antiprêmio "Fóssil do Dia" desta sexta-feira (14) na COP30. A homenagem duvidosa foi concedida pela Climate Action Network (CAN), que afirmou tê-la entregue "não por uma ação concreta, mas pela decisão de se afastar". O governo americano não está presente com uma delegação oficial na conferência do clima.

"Nenhuma nação contribuiu mais para a crise climática do que os Estados Unidos. No entanto, pela primeira vez em quase 30 anos, o país abandonou completamente uma COP, afastando-se do Acordo de Paris e removendo-se do único fórum global projetado para enfrentar o dano que ajudou a criar. A mensagem não poderia ser mais clara: obrigações ignoradas, responsabilidade evitada", afirmou a organização, que concede diariamente o prêmio a um país ou organização que atrapalha as ações de combate às mudanças climáticas.

Ainda segundo a CAN, a ausência dos EUA traz uma ironia: a possibilidade de que as negociações sobre justiça climática avançarem mais rapidamente.

"Os Estados Unidos recebem o 'Fóssil do Dia' de hoje por terem se afastado exatamente no momento em que a cooperação global exigia liderança, responsabilidade e coragem. Em Belém – a COP da Verdade – uma cadeira vazia diz tudo", afirmou a rede.

Delegação paralela

Apesar de os EUA não contarem com a presença do presidente Donald Trump nem de uma delegação oficial, o país está presente na COP30 com uma delegação paralela de mais de 100 pessoas. Um dos integrantes, por exemplo, é o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que fez críticas a Trump pela ausência.

