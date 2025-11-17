Governo brasileiro já contabiliza 118 NDCs entregues na COP30; entenda

Vice-presidente Geraldo Alckmin em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (17). Rafa Neddermeyer / COP30 Brasil Amazônia/PR

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governo brasileiro afirmou, nesta segunda-feira (17), em coletiva de imprensa, que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) já conta com 118 Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês).

De acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o número representa 78% dos países que são os maiores emissores de gases de efeito estufa.

As NDCs são o principal instrumento do Acordo de Paris pelo qual cada país define suas metas de redução de emissões. O acordo foi firmado em 2015, durante a COP21, e se tornou o principal marco global no combate às mudanças climáticas; ele completa dez anos em 2025.

A partir do Acordo de Paris, cada país ficou responsável por definir e atualizar periodicamente suas metas de redução de emissões, adaptação aos impactos do aquecimento global e financiamento climático.