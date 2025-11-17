Governo brasileiro já contabiliza 118 NDCs entregues na COP30; entenda

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O governo brasileiro afirmou, nesta segunda-feira (17), em coletiva de imprensa, que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) já conta com 118 Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês).
De acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o número representa 78% dos países que são os maiores emissores de gases de efeito estufa.
As NDCs são o principal instrumento do Acordo de Paris pelo qual cada país define suas metas de redução de emissões. O acordo foi firmado em 2015, durante a COP21, e se tornou o principal marco global no combate às mudanças climáticas; ele completa dez anos em 2025.
A partir do Acordo de Paris, cada país ficou responsável por definir e atualizar periodicamente suas metas de redução de emissões, adaptação aos impactos do aquecimento global e financiamento climático.
As contribuições incluem: metas de redução de emissões, com compromissos específicos sobre a quantidade de gases de efeito estufa que o país pretende reduzir; planos de adaptação, com estratégias para lidar com os efeitos do aquecimento global, como enchentes e secas; políticas climáticas, com ações concretas que o país tomará, como investir em energia renovável ou acabar com o desmatamento; e monitoramento, com mecanismos para acompanhar o progresso em relação às metas estabelecidas.