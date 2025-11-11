COP30: Conab e UFPel lançam projeto pioneiro de energia solar em Canoas

Ato contou com a presença do presidente da Conab, Edegar Pretto. Catiana de Medeiros / Conab

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Uma parceria entre a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) vai inaugurar um projeto pioneiro de energia solar em Canoas. Trata-se do projeto Armazéns Solares, que vai beneficiar a Unidade Armazenadora da Conab na cidade da Região Metropolitana. O lançamento do projeto ocorre nesta terça-feira (11) durante a COP 30, em Belém (PA).

Com investimento inicial de R$ 6,9 milhões em todo o país, o projeto integra o programa Conab Verde, que reúne ações voltadas à adoção de práticas sustentáveis e à transição energética nas operações da Companhia.

O projeto Armazéns Solares prevê a instalação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede (SFVCR) em 21 unidades armazenadoras distribuídas por diferentes regiões do país. A iniciativa faz parte de um plano mais amplo que deverá alcançar as 64 unidades da Conab até o fim de 2026, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional, descarbonizar a matriz energética da empresa e reduzir custos com energia elétrica.

O projeto de Canoas prevê a instalação de 250 placas fotovoltaicas, com economia estimada em 180 MWh por ano e redução de 9 toneladas de CO₂ emitidas anualmente. O investimento previsto na unidade é de R$ 619,6 mil, com prazo de execução de 120 dias após a emissão da ordem de serviço.

— Este é um passo muito importante para a Conab, que vive um novo momento de fortalecimento e modernização. Já retomamos a formação de estoques públicos e, paralelamente, estamos investindo na recuperação e na modernização das nossas unidades armazenadoras, alinhando a Companhia às diretrizes de sustentabilidade e transição energética — afirma o presidente da Companhia, Edegar Pretto.