Conheça a Vila COP, hotel que recebe autoridades em Belém; veja fotos

Estrutura conta com quatros equipados e modernos. Marco Santos / Agência Pará

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A maioria das autoridades que participa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorre nesta semana em Belém (PA), está hospedada na Vila COP, uma espécie de hotel construído para receber as delegações do evento.

A estrutura foi inaugurada oficialmente pelo governo do Pará na última semana. O espaço fica próximo à Blue Zone e ao Hangar e ocupa uma área de 19 mil metros quadrados.

A Vila COP é composta por seis blocos. Cinco deles são destinados à hospedagem, com 405 suítes equipadas e modernas, e um bloco é voltado para serviços. Este último concentra o saguão de entrada, depósito de bagagens, escritórios, salas de reunião, academia, vestiários, quiosques de artesanato e souvenirs, além de áreas de conveniência, restaurante e um bar-café.

Fruto de uma parceria entre o governo do Pará e o governo federal, o investimento total foi de R$ 194,9 milhões, com recursos da Itaipu Binacional. Após a conferência, o complexo será transformado em um centro administrativo estadual.