Conheça a AgriZone, o espaço do agronegócio na COP30; veja o vídeo

Um dos destaques da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) é a AgriZone, um local destinado ao agronegócio dentro da conferência. Apesar de o local não ser um ambiente oficial do evento, a área é chancelada pela organização e está movimentando os participantes em Belém (PA).
O local fica em um terreno da Embrapa Amazônia Oriental, distante cerca de dois quilômetros do Parque da Cidade, sede oficial da COP30 e onde ficam os dois tradicionais espaços: a Blue Zone e a Green Zone.
O espaço conta com uma área de 3 mil metros quadrados e, a cada dia, será dedicado a uma atividade agropecuária: proteína, grãos, frutas, entre outros produtos.