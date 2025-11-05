Composteira gaúcha que vai processar resíduos da COP30 já está em Belém

Equipamento saiu do Rio Grande do Sul no dia 22 de outubro. Igapó / Divulgação

A composteira gigante que partiu do Rio Grande do Sul há duas semanas já chegou a Belém (PA). A estrutura chegou à capital paraense na terça-feira (4) e entrará em operação na quinta-feira (6).

O sistema foi desenvolvido pela Igapó, startup gaúcha integrante da comunidade Tecnopuc. A empresa fechou um acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), e seu produto será responsável pela compostagem durante o evento, que começa na segunda-feira (10).

Sistema vai transformar os resíduos orgânicos gerados durante a COP30 em adubo. Igapó / Divulgação

Vinculado ao Celeiro AgFood Hub, o sistema foi selecionado para transformar os resíduos orgânicos gerados durante a COP30 em adubo, reduzindo o envio de lixo para aterros sanitários e contribuindo para a sustentabilidade do evento.