Como é, por dentro, a zona restrita onde serão tomadas as decisões da COP30; assista ao vídeo

A Blue Zone é o centro nervoso das decisões da COP30, em Belém. Essa área ocupa boa parte do Parque da Cidade, onde ocorrerá a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que começa na segunda (10).

É a principal área, onde ocorrem as plenárias da COP, ou seja, as negociações entre os países sobre como evitar que a temperatura do planeta se eleve a 1,5°C em relação ao período pré-industrial. O ingresso à "zona azul" é restrito a diplomatas, ministros, autoridades subnacionais (prefeitos e governadores) e participantes e jornalistas credenciados. É bem mais fechada do que a Green Zone, a "zona verde", onde há exposições e painéis da sociedade civil.

Nesta quarta-feira (5), tivemos acesso a parte da estrutura que, a partir desta quinta (6), irá sediar a Cúpula dos Líderes - esse será um encontro pré-COP, convocado pelo presidente Lula a fim de mobilizar chefes de Estado e de governo diante da urgência do debate.

O local ainda é um canteiro de obras, por incrível que pareça. Há locais cobertos com lonas, estandes ainda incompletos e operários por todo o lado ajustando pedaços de madeira e transportando móveis.