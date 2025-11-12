Como é escolhida a sede da COP

Austrália e a Grande Barreira de Corais. Spoke RP / Divulgação

Enquanto Austrália e Turquia disputam a sede da próxima COP, a 31ª, o consenso entre os países africanos facilitou as coisas para a definição da COP32. Será em Adis Abeba, capital da Etiópia. A definição foi formalizada nesta terça-feira.

Mas você sabe como é feita a escolha da sede da conferência? A ONU divide seus Estados-membros em cinco grupos regionais para garantir equilíbrio político e geográfico: África, Ásia-Pacífico, Europa Oriental, América Latina e Caribe (GRULAC) e Europa Ocidental e Outros (WEOG).

Cada grupo, quando chega a sua vez, decide internamente qual país vai apresentar a candidatura. Na COP32, caberá à África de novo (a última vez daquele grupo foi a COP27, de Sharm el-Sheikh, no Egito. Depois, foi em Dubai (Ásia-Pacífico), em Baku (Europa Oriental) e Belém (América Latina e Caribe). A próxima COP, imediatamente após Belém, cabe ao grupo Europa Ocidental e Outros.

Turquia se coloca como entreposto entre Oriente e Ocidente. BULENT KILIC / AFP

Tanto Turquia quanto Austrália enviaram proposta ao Secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (UNFCC), sediado em Bonn (Alemanha). Aliás, se o grupo não chegar a um acordo interno, a COP31 vai ficar mesmo por lá, na antiga capital da Alemanha Ocidental. É padrão.

Tanto Austrália quanto Turquia buscam protagonismo geopolítico. A primeira quer sediar a COP31 em Adelaide, em parceria com os países insulares do Pacífico (Fiji, Samoa, Tuvalu) Justo. Uma vez que essas nações-ilha são as que mais sofrem os efeitos das mudanças climáticas - e podem, inclusive, desaparecer. A Austrália por sua vez tem a Grande Barreira de Corais, ameaçada pelo aquecimento do planeta. A proposta tem forte apelo moral e político. O governo australiano de Anthony Albanese também tenta reconstruir sua imagem climática após anos de políticas negacionistas sob Scott Morrison.

Sediar a COP seria um gesto de reaproximação diplomática com os vizinhos do Pacífico e de reafirmação da liderança regional, em contraposição à influência da China.

Já a Turquia apresentou Antalya como cidade-sede, com o argumento de que o país faz ponte entre Europa, Ásia e Oriente Médio. O governo de Recep Tayyip Erdogan busca reabilitar sua imagem internacional e atrair investimentos verdes, apresentando-se como um centro de diálogo entre Ocidente e Oriente. Aliás, a Turquia tem projetado sua imagem de líder regional, inclusive com louvor, apesar do autoritarismo do regime, tendo sido fundamental para o cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas.