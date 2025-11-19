"Como cristãos, temos de cuidar e preservar", diz dom Jaime sobre participação da Igreja Católica na COP30

Arcebispo metropolitano de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, em Belém. @cnbboficial / Reprodução Instagram

O arcebispo metropolitano de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, está em Belém (PA) participando de uma série de eventos na programação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). O cardeal, que é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), falou com a coluna sobre a participação da Igreja Católica na conferência:

— A conferência tem relação com a criação, que é uma obra divina. Quando Deus terminou a criação, viu que tudo era muito bom. Como cristãos, temos de cuidar e preservar o que nos foi confiado na criação. Os seres humanos precisam cuidar da vida — comentou.

Segundo o cardeal, os representantes dos países do Sul Global (América Latina, Ásia, África e Oceania) apresentaram na conferência o documento “Um chamado por justiça climática e a casa comum: conversão ecológica, transformação e resistência às falsas soluções”.

O material, entre outros assuntos, exige que nações ricas paguem suas dívidas ecológicas e pede ações concretas para limitar o aquecimento global a 1,5 °C (leia completo no final da reportagem).

— O texto alerta para a degradação e recorda a COP de Paris (que resultou no Acordo de Paris, em 2015) e as suas definições, verificando o que foi implementado desde a sua criação — explicou.