Com a presença do Pikachu, Japão leva o segundo Fóssil do Dia por "violar os direitos indígenas e resistir a transição justa"

Segundo "Fóssil do Dia" foi entregue nesta quinta-feira (13). CAN / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Japão recebeu, nesta quinta-feira (13), o segundo Fóssil do Dia na COP30. O prêmio, que não é oficial da conferência da ONU, é concedido pela Climate Action Network (CAN) desde 1999, durante todos os dias do evento climático.

De acordo com a CAN, o Japão recebeu o "antiprêmio" por "três golpes contra a justiça climática". Segundo a organização da premiação, o país promove a captura e armazenamento de carbono, o hidrogênio e a co-combustão de amônia.

"Estas não são soluções climáticas - são cortinas de fumaça. Consertos tecnológicos para prolongar a vida dos combustíveis fósseis, não para terminá-la", afirmou a organização.

Além disso, a CAN declarou que o Japão está financiando megaprojetos de gás na Austrália, que ameaçam terras, águas e culturas, violando direitos indígenas. Por fim, a instituição avalia que o país resiste aos esforços por uma transição justa.