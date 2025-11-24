Cartel supostamente liderado por Nicolás Maduro é incluído em lista de grupos terroristas dos EUA; entenda

Ação intensifica tensões entre Donald Trump e Nicolás Maduro Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

O governo de Donald Trump classificou, nesta segunda-feira (24), o suposto Cártel de los Soles — uma rede de tráfico de drogas da Venezuela — como uma Organização Terrorista Estrangeira (FTO, na sigla em inglês).

A organização já consta na lista de designações mais recentes no site do Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Por outro lado, o governo venezuelano rejeita a medida e a classifica como um plano “ridículo”, negando a existência de tal grupo em seu território.

A designação ocorre em um momento de crescente tensão entre EUAe Venezuela. Washington alega que Nicolás Maduro é o líder da organização e acusa o Cártel de atuar em conjunto com a facção venezuelana Tren de Aragua, que também já foi designada como organização terrorista pelos EUA.

O que é uma FTO

O termo "Foreign Terrorist Organizations" (FTOs), ou "Organizações Terroristas Estrangeiras", é uma designação oficial dos Estados Unidos. O principal objetivo da lista é combater o terrorismo, funcionando como uma ferramenta central na estratégia norte-americana para impedir que grupos terroristas obtenham recursos e apoio, além de proteger a segurança nacional, neutralizando ameaças contra os EUA.

Entre as organizações já designadas como FTO estão: Al-Qaeda, Estado Islâmico (ISIS), Hamas, Hezbollah, entre outras.

Consequências da designação

Uma vez designada como FTO, a organização sofre as seguintes medidas: bloqueio financeiro sob jurisdição dos EUA; criminalização de pessoas que prestarem apoio à organização; restrição de vistos para seus membros.

Segundo Trump, a classificação daria aos EUA poder legal para atacar alvos ligados a Maduro em território venezuelano. O secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que a designação "oferece novas ferramentas" para confrontar a ameaça.

O que é o Cártel de los Soles

O "Cártel de los Soles" (Cartel do Sol) é uma suposta rede de altos funcionários militares e governamentais da Venezuela envolvida no tráfico de drogas e outras atividades ilegais. Especialistas questionam se de fato se trata de uma organização estruturada, em vez de uma rede de alianças informais.

