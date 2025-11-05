BRDE realizará série de reuniões com banco Mundial, dos BRICS, e agências da França e da América Latina na COP30

Evento ocorrerá entre 10 e 21 de novembro em Belém (PA). Rafael Medelima / COP30 Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) também estará presente na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) para potencializar o impacto das parcerias internacionais em favor da sustentabilidade. A participação do banco no evento será liderada pelo diretor de Planejamento, Leonardo Busatto.

A instituição irá focar nos impactos da cooperação internacional em favor de uma economia sustentável e capaz de contribuir para a transição climática. Além da presença como painelista em encontros sobre os mecanismos de financiamento a projetos alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), Busatto irá liderar reuniões com os principais bancos internacionais.

— Durante a COP30, estamos organizando encontros bilaterais com boa parte dos nossos parceiros justamente para projetar novas parcerias e termos um engajamento comum em torno de metas bem objetivas — acrescentou o diretor.