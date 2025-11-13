BRDE e governo do Estado firmam parceria para apoiar municípios em adaptação climática

Documento foi assinado durante a COP30. Igor de Almeida/Ascom Sema / Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul firmou um protocolo de intenções com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para fortalecer a capacidade dos municípios gaúchos de planejar e executar projetos de adaptação climática e resiliência urbana. O documento foi assinado nesta quinta-feira (11), em Belém (PA), durante a programação da COP30.

Por meio da parceria, o BRDE atuará na estruturação financeira e na identificação de fontes de financiamento, inclusive internacionais, garantindo que os municípios tenham condições de executar obras e ações de resiliência. Na primeira etapa, serão contemplados cinco projetos-piloto. A ação será potencializada pela cooperação técnica entre o banco e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

Um dos eixos centrais será o desenvolvimento de programas de Soluções Baseadas na Natureza (SBN), como recomposição de vegetação, restauração de margens de rios, drenagem sustentável e infraestrutura verde, com o objetivo de reduzir riscos de enchentes e deslizamentos — especialmente em cidades atingidas pelas cheias de 2024.

A iniciativa, coordenada pela Assessoria do Clima da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), resulta do Roadmap Climático — uma das estratégias do Proclima2050, que mapeou vulnerabilidades, demandas e prioridades climáticas dos municípios gaúchos.