Bolsonaro, Temer, Lula, Collor... Estamos votando errado?

Certa vez, com algum assombro, reuni em uma coluna todos os presidentes ou ex-presidentes do Peru presos por corrupção ou outros crimes. A lista era tão extensa que parecia aquelas novelas latino-americanas, em que sempre surge mais um personagem no capítulo seguinte.
O mais notório deles, Alberto Fujimori, morreu em 2024. Mas não precisamos exigir muito da memória. A lista recente é pródiga: Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Martín Vizcarra, Pedro Castillo. De antemão, peço hábeas corpus preventivo. Devo estar esquecendo algum. Neste momento, quatro deles estão na cadeia, com certeza.
A primeira coluna que escrevi sobre esse infortúnio peruano foi lá por 2018. Era notícia, quase uma excentricidade latino-americana.
Mas o mundo gira, a cordilheira dos Andes segue firme, e nós começamos a perceber que o Brasil, infelizmente, não está muito distante dos vizinhos.
Jair Bolsonaro é o quarto ex-presidente brasileiro preso na última década – ao lado de Fernando Collor de Mello, Michel Temer e Lula – e o décimo na história da República.
O colega Rodrigo da Silva, do Estadão, fez o cálculo: o Brasil prende um presidente, atual ou ex, a cada 14 anos (embora seis dos 10 membros dessa lista tenham encarado a prisão em contextos de golpe, estado de sítio ou ditadura).
Aí eu pergunto: prender presidentes significa uma democracia frágil ou, ao contrário, evidencia a robustez das instituições de uma nação?
Há boas respostas para os dois lados argumentos - eu fico com o segundo.
Mas, salvo exceções, atropelos e erros processuais, há um ponto que não conseguimos varrer para debaixo do tapete: estamos pensando pouco na hora de votar, analisando de menos e cobrando de menos.