Bolsonaro, Temer, Lula, Collor... Estamos votando errado?

Bolsonaro na Polícia Federal, em Brasília. Gabriela Biló/Folhapress / .

Certa vez, com algum assombro, reuni em uma coluna todos os presidentes ou ex-presidentes do Peru presos por corrupção ou outros crimes. A lista era tão extensa que parecia aquelas novelas latino-americanas, em que sempre surge mais um personagem no capítulo seguinte.

O mais notório deles, Alberto Fujimori, morreu em 2024. Mas não precisamos exigir muito da memória. A lista recente é pródiga: Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Martín Vizcarra, Pedro Castillo. De antemão, peço hábeas corpus preventivo. Devo estar esquecendo algum. Neste momento, quatro deles estão na cadeia, com certeza.

A primeira coluna que escrevi sobre esse infortúnio peruano foi lá por 2018. Era notícia, quase uma excentricidade latino-americana.

Mas o mundo gira, a cordilheira dos Andes segue firme, e nós começamos a perceber que o Brasil, infelizmente, não está muito distante dos vizinhos.

Leia Mais Prisão de Jair Bolsonaro: triste país que precisa de mártires

Jair Bolsonaro é o quarto ex-presidente brasileiro preso na última década – ao lado de Fernando Collor de Mello, Michel Temer e Lula – e o décimo na história da República.

O colega Rodrigo da Silva, do Estadão, fez o cálculo: o Brasil prende um presidente, atual ou ex, a cada 14 anos (embora seis dos 10 membros dessa lista tenham encarado a prisão em contextos de golpe, estado de sítio ou ditadura).

Aí eu pergunto: prender presidentes significa uma democracia frágil ou, ao contrário, evidencia a robustez das instituições de uma nação?

Leia Mais Peru vive crise constante entre poderes Executivo e Legislativo

Há boas respostas para os dois lados argumentos - eu fico com o segundo.