Blue Zone e Green Zone: entenda a diferença dos principais espaços da COP30

COP30 ocorre de 10 a 21 de novembro em Belém (PA). Ueslei Marcelino / COP30

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que tem início efetivo na segunda-feira (10), será realizada no Parque da Cidade, espaço totalmente revitalizado para receber os milhares de participantes do evento.

O local é dividido em duas principais e tradicionais áreas: a Blue Zone (Zona Azul) e a Green Zone (Zona Verde). Embora próximos, os espaços possuem objetivos e públicos diferentes.

A Blue Zone é conhecida como o centro diplomático da conferência e considerado o principal ambiente do evento, por ser onde são definidos os rumos da política climática internacional.

Nela, circulam as principais autoridades e ocorrem as negociações oficiais, as sessões plenárias da Cúpula dos Líderes, reuniões multilaterais e os eventos de maior relevância

Administrada pela UNFCCC — órgão da ONU responsável pela organização da COP —, o acesso à Zona Azul é restrito a delegações oficiais, chefes de Estado e de governo e demais autoridades credenciadas. O local conta com salas de reunião, escritórios reservados, espaço de imprensa, pavilhões temáticos e ambientes diplomáticos.

Mapa do Parque da Cidade. Governo do Pará / Divulgação

Já a Green Zone é um espaço aberto ao público em geral, voltado para a sociedade civil, empresas, instituições e organizações não governamentais (ONGs).