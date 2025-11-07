Blue Zone e Green Zone: entenda a diferença dos principais espaços da COP30

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que tem início efetivo na segunda-feira (10), será realizada no Parque da Cidade, espaço totalmente revitalizado para receber os milhares de participantes do evento.
O local é dividido em duas principais e tradicionais áreas: a Blue Zone (Zona Azul) e a Green Zone (Zona Verde). Embora próximos, os espaços possuem objetivos e públicos diferentes.
A Blue Zone é conhecida como o centro diplomático da conferência e considerado o principal ambiente do evento, por ser onde são definidos os rumos da política climática internacional.
Nela, circulam as principais autoridades e ocorrem as negociações oficiais, as sessões plenárias da Cúpula dos Líderes, reuniões multilaterais e os eventos de maior relevância
Administrada pela UNFCCC — órgão da ONU responsável pela organização da COP —, o acesso à Zona Azul é restrito a delegações oficiais, chefes de Estado e de governo e demais autoridades credenciadas. O local conta com salas de reunião, escritórios reservados, espaço de imprensa, pavilhões temáticos e ambientes diplomáticos.
Já a Green Zone é um espaço aberto ao público em geral, voltado para a sociedade civil, empresas, instituições e organizações não governamentais (ONGs).
Leia mais sobre a COP30
Seu objetivo, dentro do mesmo Parque da Cidade, é aproximar a população em geral do debate climático. Lá são realizadas palestras, feiras, shows, exposições, eventos culturais e outras atividades. Nele, empresas privadas também apresentam seus cases e projetos voltados para o meio ambiente.