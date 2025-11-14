Bastidores da COP30: Mais segurança e a procura por alimentação mais barata

Desde a tentativa de invasão da Blue Zone na terça-feira (11), o centro de decisões da COP30, na terça-feira (11), o aparato de segurança só aumentou na região da conferência. Além de gradis, que criam novas zonas de contenção, em caso de manifestações, agentes da Força Nacional de Segurança, com escudos e capacetes, atuavam dentro da área do evento, o que não é comum em outras COP.
Leia mais sobre a COP30
(Há ironia) Para fugir da praça de alimentação e dos preços altos do cafezinho a R$ 20 da Blue Zone, há um bom restaurante na Green Zone, a área que é destinada para a sociedade civil da COP30. Fica no segundo andar, próximo ao pavilhão do Pará. O prato mais barato: R$ 170.