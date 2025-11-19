Austrália joga a toalha, e Turquia vai sediar a COP31, em 2026

Protestos na COP30, em Belém Rodrigo Lopes

A Austrália jogou a toalha. A Turquia irá sediar a COP31, no ano que vem.

Como havia antecipado a coluna, o país de Recep Tayyip Erdogan vinha apostando muito mais suas fichas para sediar a conferência do que a Austrália.

Leia Mais Por que há um clima de pessimismo pesando sobre a COP30 a dois dias do final do evento

Pela manhã, ouvi aqui em Belém de uma fonte que, nos bastidores, o país da Oceania estaria prestes a desistir. Trouxe uma delegação pequena e estrutura menor.

A Turquia, ao contrário, vem fazendo forte lobby - tem grande estrutura e delegação.

A sede não será nem Ancara, a capital, nem Istambul, sua cidade mais conhecida. Deve ser em Antalya, um balneário do Mediterrâneo, que o governo pretende alavancar como turístico, a exemplo do que o Egito fez ao realizar a COP27 em Sharm el-Sheikh.

Por mais difícil que parecesse, houve acordo entre Turquia e Austrália. O primeiro realizará a Cúpula dos Líderes e a COP31. O segundo, realizará os encontros pré-COP.

A Turquia vem crescendo em demonstração de força geopolítica, principalmente depois do papel de mediador que exerceu no acordo de cessar-fogo entre o grupo terrorista Hamas e Israel. O país também se apresenta como entreposto entre três continentes - África, Ásia e Europa.

A chefia das negociações ficará com os australianos, enquanto a presidência, hoje exercida pelo Brasil, será passada aos turcos.

O acordo ainda precisa ser validado pelo grupo regional, mas isso é mera formalidade.