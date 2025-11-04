Assembleia Legislativa leva experiência dos debates sobre sustentabilidade no RS para a COP30

Carregando a bandeira da sustentabilidade, tema escolhido como prioridade de sua gestão à frente da Assembleia Legislativa, o deputado Pepe Vargas (PT), irá levar à COP30, em Belém, a experiência dos debates no Fórum Democrático Pacto RS 25, que discutiu com a sociedade civil os desafios ambientais do RS.
Segundo Pepe, a relevância da conferência vai além dos grandes acordos construídos entre os países. Há, conforme o presidente, trocas de experiências, de boas práticas, entre governos, empresas e entidades da sociedade civil, que devem ser valorizados.
- Por isso, levaremos a experiência da ALRS neste ano, em que abordamos o tema da sustentabilidade como prioridade - diz.
Pepe chega a Belém da segunda-feira (10). Além da série de debates, que percorreu o Estado, ouvindo vozes de diferentes setores, o deputado apresentará o Plano de Logística Sustentável, que busca tornar o prédio do parlamento gaúcho mais sustentável.
Um Comitê de Logística Sustentável foi responsável por realizar um diagnóstico da situação da Assembleia e propor princípios e objetivos, além de desenvolver um plano de ação.
O deputado estará acompanhado da Superintende Administrativa e Financeira, Cláudia Bonalume, e do diretor do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, Ronaldo Zulke.