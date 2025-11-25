"As facções estão intensamente presentes na floresta Amazônica", diz gerente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

David Marques, gerente de programas e projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública . FBSP / Divulgação

A COP30 deu visibilidade para os desafios da floresta Amazônica também na área da defesa e da segurança pública. Conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, facções ligadas ao narcotráfico avançaram sobre a região, aproveitando-se das grandes áreas de mata, da dificuldade de fiscalização e dos crimes já realizados na área. David Marques, gerente de programas e projetos do Fórum, que esteve em Belém, durante a conferência sobre mudanças climáticas, conversou com a coluna. Leia os principais trechos:

Cresceu o avanço das facções na região da floresta Amazônica nos últimos anos?

Infelizmente, cresceu. Temos, aqui no Fórum, um trabalho chamado Amazônia e Segurança Pública, desde 2020. A quarta edição da Cartografia da Violência na Amazônia demonstra que, ao longo de cinco anos, o crescimento da presença de organizações criminosas nesse modelo das facções de base prisional na região amazônica. Não é como se não existisse antes, mas há a intensificação dessa presença, principalmente com a chegada das organizações do Sudeste, com destaque para o Comando Vermelho. Anteriormente, havia até uma disputa com o PCC, de São Paulo. Essa virada se intensifica principalmente entre 2016 e 2017, a partir da guerra pelo controle da chamada Rota Caipira, na divisa com o Mato Grosso do Sul. O PCC passa a controlá-la, o que acabou empurrando o Comando Vermelho em direção às regiões Norte e Nordeste.

Como esses grupos se articulam com países produtores de cocaína?

É um diferencial estratégico para esse tipo de criminalidade. Colômbia, Peru e Bolívia são os principais produtores mundiais de cocaína e fazem fronteira com o Brasil. Cresce em importância a chamada Rota dos Solimões, que adentra o Brasil principalmente pelo Amazonas, mas também Acre e Rondônia. Eles se aproveitam de fragilidades de política pública, estatais da região, na qual é mais difícil de policiar por conta da questão geográfica, da extensão territorial, da floresta, da complexidade da malha hidroviária da região. Essas organizações acabam se aproveitando dessas características geográficas para alavancar a presença territorial, principalmente associada ao narcotráfico. Uma vez instaladas, tanto no sistema prisional quanto cada vez mais em municípios, essa lógica faccional acaba por organizar as dinâmicas criminais.

Como eles se conectam com crimes ambientais?

Com participação direta no garimpo ilegal de ouro, que tem afinidade com o circuito da cocaína em termos de compartilhamento de infraestrutura, de pistas de pouso, muitas vezes clandestinas, aeronaves de transporte irregular, postos de abastecimento e assim por diante. Não é que não existisse violência na Amazônia, mas, agora, há sobreposição desses desafios históricos da região com essa nova camada, representada por facções criminosas, que estão intensamente presentes na região amazônica.

Como o Estado deve agir diante desses desafios de fronteira porosa, mata e grandes distâncias?

É um desafio muito grande. Há organizações estatais, instituições policiais, que estão muito comprometidas com essa questão. Publicamos um relatório sobre experiências promissoras do enfrentamento ao crime e à violência na região, com iniciativas do Pará e do Amazonas, que são bases fluviais de segurança pública, que fixam efetivo em áreas estratégicas da malha hidroviária da região. Há o papel das Forças Armadas, de proteção de fronteiras, que em alguma medida a gente acredita que poderia ser aperfeiçoado. Elas têm efetivo e mandato para atuar, mas achamos que poderia haver atuação muito mais articulada com a segurança pública. As Forças Armadas hoje têm meios que são muito importantes para a atuação na região de fronteira, sobretudo da fronteira Norte: aeronaves, que poderiam ser compartilhadas com instituições de segurança pública, de fiscalização ambiental. Há uma agenda de governança para fronteiras que pode ser aperfeiçoada e revertida em ganhos para a pauta da segurança pública. Existe, até por conta dessas questões geográficas e do bioma uma espécie de custo Amazônia para a segurança pública: para você percorrer uma distância de 500 quilômetros, a gente pode estimar aí na casa de R$ 260 com abastecimento de viatura, só com combustível, para percorrer um trecho rodoviário no Sudeste. Para você percorrer essa mesma distância com uma lancha blindada da segurança pública na Amazônia, esse custo pode ficar entre R$ 6 mil e R$ 7 mil, ou seja, um custo 25 vezes maior. Há distâncias na Amazônia que, em linha reta, é uma, mas, se você for seguir a hidrovia, é um trajeto que triplica porque os rios fazem curvas, serpeteiam a floresta.

Essa droga fica no Brasil ou vai para outros mercado?

Essas mercadorias são, em parte, consumidas no mercado brasileiro, que é um mercado consumidor muito grande, mas também temos o Brasil como hub, como hub logístico, que vai direcionar essa mercadoria para outros continentes, como por exemplo Europa, África e a Ásia. Quando a gente está falando especificamente do garimpo legal de ouro, há espaços de sociabilidade associados ao garimpo, que têm uma afinidade com a dinâmica criminal, porque, muitas vezes, são lugares de difícil acesso para as instituições policiais, para a Justiça, para a fiscalização ambiental. Acabam sendo ambientes muito interessantes para foragidos da justiça, por exemplo, se esconderem. E aí você acaba tendo, em alguns contextos, como na região do Tapajós, uma atuação de faccionados atuando em posições intermediárias do garimpo, fazendo o varejo da droga, cuidando da administração dos contratos, conflitos, da disciplina, fazendo a segurança de carregamentos. No Mato Grosso, na Terra Indígena Sararé, a situação é um pouco diferente: faccionados atuando diretamente no garimpo, investindo dinheiro em maquinário.

