As bandeiras da Marcopolo na rota da descarbonização dentro da COP30

Projeto foi apresentado nesta quinta-feira (13) em Belém (PA). Marcopolo / Divulgação

A Marcopolo, de Caxias do Sul, participa em peso dos debates sobre transição energética na COP30, com vários painéis na BlueZone e na GreenZone. Nesta quinta-feira (13), o diretor de Estratégia e Transformação Digital, João Ledur, compartilhou com o público internacional em Belém (PA) soluções e tecnologias brasileiras para descarbonização do setor de transportes.

À coluna, ele relacionou a agenda climática global com a necessidade de cidades mais resilientes, citando impactos recentes no Rio Grande do Sul:

— A rota da descarbonização vai muito além do que se fala muitas vezes de uma eletrificação. O Brasil é um país muito grande, de realidades muito distintas, então a gente tem certeza que o caminho não é elétrico. É eclético — disse.

Embora ônibus elétricos sejam parte da solução, eles não atendem todas as realidades. A empresa propõe combinar eletrificação com biometano, híbrido a etanol e futuras tecnologias como hidrogênio, para acelerar reduções de emissões em diferentes contextos urbanos.