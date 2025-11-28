Artigo do Financial Times diz que "Lula venceu" Trump na guerra tarifária

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Em um artigo de opinião publicado nesta sexta-feira (28), Gillian Tett, colunista do jornal britânico Financial Times, afirma que "Lula venceu" Donald Trump na guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos.
“Na semana passada, Trump declarou que ‘certas importações agrícolas do Brasil não deveriam mais estar sujeitas à sobretaxa adicional de 40%’. Em outras palavras: Lula venceu”, escreveu ela.
Em sua análise, a articulista traçou um histórico das ofensivas tarifárias dos EUA, que chegaram a impor taxas de até 50% sobre produtos brasileiros, e destacou os recuos recentes do governo americano.
Segundo Gillian, Lula “reagiu com firmeza às investidas — aumentando sua popularidade interna — e defendeu o Judiciário”. A colunista também fez ironias sobre Trump, associando a reversão das tarifas à sigla “TACO” — que, em inglês, significa Trump Always Chickens Out (“Trump sempre amarela”, em tradução livre).
“Como se diz ‘Taco’ — como em ‘Trump sempre amarela’ — em português? É uma pergunta que alguns brasileiros podem fazer agora, com um sorriso”, diz outro trecho do artigo.