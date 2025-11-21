Após inspeção de segurança, área da COP30 é reaberta, mas plenárias só serão retomadas na sexta-feira

As Nações Unidas informaram que, após uma avaliação de segurança, a área da COP30, em Belém, foi liberada para reabertura. O local foi inspecionado e considerado seguro pelo Corpo de Bombeiros do Pará, depois do incêndio que atingiu a área no início da tarde desta quinta-feira (20).
Pelo menos 21 pessoas receberam atendimento médico, 19 delas por inalarem fumaça.
Conforme comunicado da ONU, as autoridades brasileiras restabeleceram as condições de operação no espaço da conferência, obtiveram o alvará de funcionamento dos bombeiros e devolveram a área à administração internacional.
A Zona Azul foi restabelecida e voltou a funcionar às 20h40min desta quinta-feira (20). O Brasil ficou administrando a Blue Zone por mais de seis horas.
A área afetada pelo incidente ficará isolada até a conclusão da conferência.
Não haverá atividades plenárias na noite desta quinta-feira (20). Elas serão retomadas na manhã desta sexta-feira (20), último dia oficial da COP30.