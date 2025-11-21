Após incêndio, todas as atividades são canceladas nos pavilhões dos países na COP30

"Cortina" foi instalada no corredor próximo ao local onde ocorreu o incêndio. Rodrigo Lopes

Um final melancólico.

A COP30 acabou antes do previsto na área dos pavilhões dos países, próximo ao local onde ocorreu o incêndio na tarde de quinta-feira (20).

A coluna apurou que não haverá mais atividades nos estandes das nações. Funcionários foram orientados a pegar objetos pessoais, que deixaram para trás em meio à correria e ao fogo do dia anterior. Só devem voltar à noite para a desmontagem dos pavilhões.

Gradis foram instalados ao longo do corredor central na entrada da Blue Zone, a zona das decisões, a fim de evitar que o público ingresse nas áreas dos países. A medida, segundo a ONU, é para garantir que os pertences de quem saiu às pressas não sejam furtados. Uma grande lona, do mesmo tecido que reveste a estrutura da Blue Zone, foi colocada, como uma cortina, no corredor que conduz ao pavilhão onde o fogo começou. Assim, a cerca de 30 passos do local, não é possível avistar o rombo provocado pelas labaredas no teto da estrutura. A área está isolada.

A "esquina" entre o pavilhão de Portugal e do Brasil tornou-se, na manhã desta sexta-feira (21), um portão por entre os gradis, onde apenas bombeiros, autoridades e o pessoal da montagem e desmontagem dos pavilhões têm acesso. De tempos em tempos, um que outro participante pede passagem a fim de pegar os objetos deixados para trás durante o incêndio.

O equatoriano Feliz Arturo Narvaez Rui, que trabalha na equipe técnica da delegação do Panamá, voltou para pegar duas malas, duas sacolas e um rebatedor de luz.

- Essa é minha terceira COP, está terminando de uma forma especial. Ninguém imagina que esse tipo de coisa possa ocorrer - disse.

Mesmo do outro lado do corredor principal, onde ficam os estandes de Turquia, Alemanha, Indonésia e Austrália, distantes da área onde o fogo começou, o funcionamento está proibido. Todos os pavilhões dos países estão com as luzes apagadas.

Nos estandes, os países costumam mostrar o que têm de melhor: seus produtos, sua economia e seu turismo. É também onde exercem seu poder de influência. Cada pavilhão é como uma vitrine de sua expressão nacional, onde ocorrem as palestras e painéis de debates.