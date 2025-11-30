Após chamar o guaraná de “horrível”, prefeito de Londres prova a bebida pela segunda vez e diz que gostou

Vídeo divulgado nas redes sociais do prefeito de Londres, Sadiq Khan. @sadiq / Reprodução Instagram

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Após provar guaraná durante sua passagem pelo Brasil no começo de novembro — e ter classificado o refrigerante como “horrível” —, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, experimentou a bebida pela segunda vez e afirmou que gostou do produto.

Segundo o prefeito, na primeira vez em que tomou o refrigerante, ele estava quente. No novo vídeo divulgado neste domingo (30), o britânico aparece provando o guaraná com gelo e uma rodela de fruta, que parece ser de laranja.

— Acho que talvez eu tenha criado um problema diplomático — disse, em tom bem-humorado, no início do vídeo.

Após provar novamente a bebida, ele aparece usando uma camiseta do Brasil e diz que a culpa foi da sua equipe:

— Da outra vez, minha equipe claramente me deu a versão quente, mas isso… isso é autêntico. Saúde!

Ele ainda brincou com os assessores:

— Agora, isto é uma bebida boa. Sério, é uma bebida boa. Aquela coisa que você me deu era horrível.

