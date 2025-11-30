Após chamar o guaraná de “horrível”, prefeito de Londres prova a bebida pela segunda vez e diz que gostou

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Após provar guaraná durante sua passagem pelo Brasil no começo de novembro — e ter classificado o refrigerante como “horrível” —, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, experimentou a bebida pela segunda vez e afirmou que gostou do produto.
Segundo o prefeito, na primeira vez em que tomou o refrigerante, ele estava quente. No novo vídeo divulgado neste domingo (30), o britânico aparece provando o guaraná com gelo e uma rodela de fruta, que parece ser de laranja.
— Acho que talvez eu tenha criado um problema diplomático — disse, em tom bem-humorado, no início do vídeo.
Após provar novamente a bebida, ele aparece usando uma camiseta do Brasil e diz que a culpa foi da sua equipe:
— Da outra vez, minha equipe claramente me deu a versão quente, mas isso… isso é autêntico. Saúde!
Ele ainda brincou com os assessores:
— Agora, isto é uma bebida boa. Sério, é uma bebida boa. Aquela coisa que você me deu era horrível.
Khan também agradeceu à primeira-dama, Janja da Silva, que enviou três latas de guaraná para o prefeito.