Ao lado de Santos Dumont, reitora da UFRGS aparece entre personalidades da ciência brasileira em exposição na COP30

Exposição está localizada no Museu Paraense Emílio Goeldi. Diego Galba / ASCOM/MCTI

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Casa da Ciência, sede do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) na COP30, abriga a exposição “A ciência brasileira e seus personagens”. Nela são apresentadas personalidades que fizeram e fazem a história da ciência e da tecnologia no país, como a reitora da Universidade Federal do Rio do Rio Grande do Sul (UFRGS), Márcia Barbosa.

Ao todo, são 81 personalidades da ciência brasileira, incluindo cientistas, educadores, pensadores, gestores públicos e jovens talentos.

Entre os homenageados, ao lado de Márcia Barbosa, estão a médica Margareth Dalcolmo, que teve forte atuação durante a pandemia de Covid-19; a autora e ativista Lélia Gonzalez; a atual ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos; e a filósofa e escritora Marilena Chauí. Completam a lista a economista Maria da Conceição Tavares; a antropóloga Debora Diniz; a presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader; e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações de 2019 a 2022, Marcos Pontes.

Também figuram na exposição o cientista e médico Carlos Chagas, que teve um papel fundamental no combate e estudo da doença de Chagas e da malária no Brasil; o ex-ministro Celso Pansera; o químico José Israel Vargas; o físico e ex-ministro Sérgio Rezende; e o ex-ministro e atual presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. O aeronauta e inventor Santos Dumont e o ex-ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Gilberto Kassab estão igualmente entre as personalidades.