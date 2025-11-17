Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Direto de Belém
Notícia

"Acordo Mercosul-União Europeia deve ser assinado no mês que vem", prevê Alckmin, na COP30

Vice-presidente listou tratados de livre-comércio fechados nos últimos anos, para argumentar que Brasil atua dentro do multilateralismo e das regras da OMC

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS