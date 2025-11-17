"Acordo Mercosul-União Europeia deve ser assinado no mês que vem", prevê Alckmin, na COP30

Alckmin falou na COP30 ao lado da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. Rodrigo Lopes

Em entrevista na tarde desta segunda-feira (17), durante a COP30, em Belém, o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que o acordo de livre-comércio entre Mercosul União Europeia (UE) deve ser assinado em dezembro. A previsão foi dada ao listar diferentes tratados comerciais que o país assinou nos últimos anos.

— O Brasil tem sempre defendido multilateralismo e o livre-comércio, seguindo as regras da OMC. O Brasil tem reagido a possíveis protecionismos. Foi assinado há dois anos Mercosul-Singapura. Este ano, foi assinado Mercosul-Efta (European Free Trade Association), Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. E deve assinar no mês que vem Mercosul-União Europeia, o maior acordo do mundo.

Conforme Alckmin, o tratado será um exemplo de que é possível, mesmo em um mundo com aumento de protecionismos, assinar acordos de "ganha-ganha".

— Isso vai ter reflexo não só no Mercosul e UE, mas será considerado um exemplo de que é possível abrir comércio, um ganha-ganha, ganhos recíprocos e fortalecer o multilateralismo — acrescentou.

Ele disse ainda que essa estratégia está dando certo, uma vez que as exportações brasileiras cresceram 9,1% em outubro.

— Batemos recorde em exportação do país, com crescimento de 9,1%.

Ele descartou medidas relação entre o posicionamento do Brasil na COP30 e a disputa tarifária com os EUA.

Ele listou produtos da Região Norte, onde fica o Pará, que foram beneficiadas pela ordem executiva de Donald Trump, que baixou em 10% as tarifas sobre pimenta, geleias, palmito e cacau, por exemplo. reduziu 10%. No caso da castanha do Pará com casca e suco de laranja caiu para zero.

— Claro que queremos avançar mais. Estamos trabalhando para avançar mais, porque dos 10 produtos que os EUA mais exportam para nós, oito não pagam imposto. É zero. Não tem sentido ter uma tarifa 10% mais 40%. Os EUA têm superávit (em relação ao Brasil). Do G20, só três países, Reino Unido, Austrália e Brasil (os EUA têm superávit). Estamos confiantes de que vamos avançar mais para corrigir essas distorções para termos um comércio exterior respeitando o multilateralismo e o livre-comércio — finalizou.