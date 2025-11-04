A uma semana da COP30, 159 países confirmaram presença; veja as principais autoridades

Parque da Cidade será o principal espaço que recepcionará o evento. Governo do Pará / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A menos de uma semana do início da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), 159 países já têm suas acomodações reservadas, enquanto outros 28 ainda estão em negociação. O número representa 82% dos países partes da UNFCCC — órgão da ONU responsável pela organização do evento. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (4) pela Secretaria da COP30 (Secop). Ao todo, são 198 partes, sendo 193 países.

Entre os membros do G20, por exemplo, já há confirmações do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa; do chanceler alemão, Friedrich Merz; do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer — além do príncipe William —; do presidente da França, Emmanuel Macron; do presidente do Conselho Europeu, António Costa; e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O presidente da China, Xi Jinping, não estará presente, mas será representado pelo vice-primeiro-ministro, Ding Xuexiang. O mesmo ocorre com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, que não deve comparecer, sendo representado pelo ministro das Mudanças Climáticas e Energia, Chris Bowen. Já o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, será representado pelo ministro do Meio Ambiente da União, Bhupender Yadav. O México estará presente com a ministra do Meio Ambiente e Recursos Naturais, Alicia Bárcena.

O presidente da Argentina, Javier Milei, não participará do evento, assim como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas enviarão delegações. Arábia Saudita, Coreia do Sul, Indonésia, Itália, Japão, Turquia e Rússia também devem participar da Conferência, embora ainda não haja informações concretas sobre as autoridades que comparecerão.