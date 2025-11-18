"A mudança climática não é uma ameaça distante", diz papa Leão XIV em mensagem à COP30

Leão XIV saudou aos cristão das igrejas do Sul Global. Vatican News / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O papa Leão XIV enviou, nesta segunda-feira (17), uma mensagem gravada em vídeo aos participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30). No seu discurso, o Pontífice afirmou que a mudança climática não é uma ameaça distante e clamou pela participação popular nas pautas ambientais.

— Uma de cada três pessoas vive em grande vulnerabilidade em consequência dessas mudanças. Para elas, a mudança climática não é uma ameaça distante — afirmou o Papa. — Ações climáticas mais contundentes criarão sistemas econômicos mais sólidos e justos. Somos guardiões da criação, não rivais por seus bens — completou.

O Pontífice também comentou sobre os esforços para manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 °C e sobre a relevância do Acordo de Paris.

— Ainda há tempo para manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5ºC, mas a janela está se fechando.[...] Mas devemos ser honestos: não é o Acordo que está falhando, e sim a nossa resposta. O que está falhando é a vontade política de alguns.

Leia Mais O que disse o enviado do papa Leão à COP30, em Belém

O Papa não está presente na conferência, mas o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, esteve presente na Cúpula dos Líderes.

— Enviemos juntos uma mensagem global clara: que as nações permaneçam unidas na firme solidariedade com o Acordo de Paris e a cooperação climática.