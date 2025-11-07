A "moeda" própria da COP30; assista ao vídeo









Quem frequenta festivais e shows já está acostumado, mas nos eventos COP essa é uma novidade.

Durante as duas semanas da conferência do clima em Belém, os frequentadores da Blue Zone, a superprotegida zona azul, onde ocorrem as negociações, irão utilizar um cartão para comprar alimentos e bebidas.

O sistema "cashless" já estava em operação nesta quinta-feira (6), durante a Cúpula dos Líderes, de forma bem restrita - "bem restrita" no sentido crítico, porque apenas um café, até onde este colunista conseguiu visualizar, estava disponível, no centro de mídia, durante todo o dia.

Os serviços de alimentação não vão aceitar dinheiro em espécie ou cartão de crédito como pagamento. O mesmo sistema da Blue Zone valerá na Green Zone, a "zona verde", aberta à sociedade civil.

Café na área do centro de mídia. Pagamento só com cartão pré-carregado. Foto: Rodrigo Lopes

Para poder comprar alimentos e bebidas dentro do evento, o visitante precisa se cadastrar na Cielo, que é a empresa responsável pelo sistema de pagamento eletrônico do local.

No vídeo acima, eu mostro mais detalhes e bastidores.

Representantes estão disponíveis para "carregar" cartão. Rodrigo Lopes