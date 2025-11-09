"A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina", diz Lula na Colômbia

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante participação na 4ª Cúpula entre a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e a União Europei neste domingo (9), em Santa Marta, na Colômbia, criticou as recentes intervenções militares na América Latina e no Caribe.
O presidente afirmou:
— A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais.
Embora não tenha citado diretamente os Estados Unidos, a declaração de Lula se insere no contexto das recentes tensões entre o governo americano e a Venezuela. Os dois países têm trocado ameaças após a intensificação de ataques militares americanos a embarcações na região caribenha.
Durante o discurso, Lula também ressaltou que a América Latina é uma região de paz:
—Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional. A democracia também sucumbe quando o crime corrompe as instituições, esvazia os espaços públicos, destrói famílias e desestrutura negócios.
Ênfase na COP30
Em sua fala, o presidente mencionou a realização da COP30, em Belém (PA), e destacou a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (Tropical Forests Forever Fund — TFFF). Ele reforçou ainda que a transição energética é inevitável.
— A COP30, que está acontecendo no coração da Amazônia, é uma oportunidade para a América Latina e o Caribe mostrarem ao mundo que conservar as florestas é cuidar do futuro do planeta. O Fundo de Florestas Tropicais para Sempre é uma solução inovadora para que nossas florestas valham mais em pé do que derrubadas. A transição energética é inevitável. Nossa região é fonte segura e confiável de energia limpa e pode acelerar a redução da dependência dos combustíveis fósseis.