"A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina", diz Lula na Colômbia

Evento ocorreu neste domingo (9) em em Santa Marta, na Colômbia. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante participação na 4ª Cúpula entre a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e a União Europei neste domingo (9), em Santa Marta, na Colômbia, criticou as recentes intervenções militares na América Latina e no Caribe.

O presidente afirmou:

— A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais.

Embora não tenha citado diretamente os Estados Unidos, a declaração de Lula se insere no contexto das recentes tensões entre o governo americano e a Venezuela. Os dois países têm trocado ameaças após a intensificação de ataques militares americanos a embarcações na região caribenha.

Durante o discurso, Lula também ressaltou que a América Latina é uma região de paz:

—Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional. A democracia também sucumbe quando o crime corrompe as instituições, esvazia os espaços públicos, destrói famílias e desestrutura negócios.

Ênfase na COP30

Em sua fala, o presidente mencionou a realização da COP30, em Belém (PA), e destacou a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (Tropical Forests Forever Fund — TFFF). Ele reforçou ainda que a transição energética é inevitável.