Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Recado ao mundo
Notícia

"A agricultura é solução para fome, energia, desigualdade e clima", diz ex-ministro Roberto Rodrigues, enviado do agro para a COP30

Em entrevista à coluna, ele fala sobre as oportunidades na COP30, energias renováveis e legislação ambiental

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS