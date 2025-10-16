Violência no Haiti obriga Médicos Sem Fronteiras a fechar hospital de emergência

Centro médico fechado em Porto Príncipe. Alexandre Marcou / MSF

A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) foi forçada a fechar permanentemente o Centro de Emergência em Turgeau, devido à crescente insegurança na região central de Porto Príncipe, no Haiti. A unidade de saúde já havia suspendido temporariamente os atendimentos em março de 2025, após um ataque a um comboio da organização.

— Há semanas, a área central de Porto Príncipe tem vivenciado uma onda de violência armada regular. Se as atividades médicas fossem retomadas neste hospital, elas seriam severamente comprometidas pelo nível de risco para nossos pacientes e profissionais de saúde. O prédio está localizado perto da linha de frente dos confrontos e já foi atingido diversas vezes por balas perdidas, o que torna a retomada das atividades muito perigosa — relata Jean-Marc Biquet, coordenador-geral de MSF no Haiti.

O fechamento terá um impacto significativo no acesso à saúde para uma população já gravemente afetada pela violência, instabilidade e condições de vida cada vez mais precárias.