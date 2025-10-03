Vice-prefeita de Nova York visita escolas da rede municipal de Porto Alegre 

Na direita da foto, a vice-prefeita Ana J. Almanzar. Orlando Moraes / PMPA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A vice-prefeita de Nova York, Ana J. Almanzar, visitou nesta quinta-feira (2) duas escolas municipais de Ensino Fundamental na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre.

As visitas, articuladas pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, ocorreram nas escolas Villa Lobos e Saint Hilaire. As instituições apresentaram projetos focados em robótica e inovação, que foram reconhecidos na premiação do Programa Educar para Inovar, do governo gaúcho. A Orquestra Villa Lobos também se apresentou durante o evento.

O secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, acompanhou a comitiva.

— Foi um encontro inspirador para nossos jovens estudantes. Uma enorme alegria receber essa visita e mostrar o quanto nossa rede municipal de educação é capaz de produzir boas iniciativas — destacou Pascoal.

Natural da República Dominicana, Almanzar ressaltou as semelhanças entre sua origem e a dos estudantes da capital. A autoridade norte-americana veio à capital para participar da Semana Caldeira.