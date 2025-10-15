Uruguai deve aprovar eutanásia; país será o quarto da América Latina a permitir a prática

Frente Ampla, partido governista, conta com apoio também de boa parte da oposição. SANTIAGO MAZZAROVICH / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Senado do Uruguai vota nesta quarta-feira (15) um projeto de lei conhecido como "Morte Digna", que regulamenta a eutanásia no país. Embora ainda estejam previstos debates sobre aprimoramentos jurídicos no texto, o partido governista — Frente Ampla — já conta com apoio da maioria necessária para aprovar a medida. O direito será concedido apenas a uruguaios ou estrangeiros com comprovante de residência no país.

O texto em debate autoriza a eutanásia para adultos mentalmente capazes que se encontrem em "estágio terminal de uma patologia incurável e irreversível" ou que sofram de uma condição que cause "sofrimento insuportável" e "deterioração grave e progressiva" da qualidade de vida.

De acordo com o jornal El País, o acesso ao procedimento dependerá da avaliação de um médico principal e de um segundo médico. Em caso de discordância, uma junta médica será consultada. O texto também prevê a criação de um comitê para revisar os casos.

Uma pesquisa de maio da consultoria Cifra, citada pelo jornal El Observador, mostrou que 62% dos uruguaios são a favor da legalização da eutanásia, enquanto apenas 24% se opõem ao projeto.