Um dos principais glaciologistas da América Latina, professor da UFRGS é eleito para a Academia Mundial de Ciências

Professor do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Anderson Astor / UFRGS / Divulgação

O professor do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Jefferson Cardia Simões, um dos principais glaciologistas da América Latina, foi eleito membro da Academia Mundial de Ciências (TWAS, da sigla em inglês), vinculada à Unesco, na área de Ciências da Terra, do Clima e do Meio Ambiente.

O nome de Simões foi apresentado na última semana, quando ocorreu a nova eleição e divulgação dos 63 novos nomes de cientistas reconhecidos internacionalmente. O professor é um dos oito representantes brasileiros na nova composição e o único vinculado a uma instituição gaúcha.

A escolha dos novos membros ocorre por meio de indicação e é baseada em contribuições científicas de destaque. Segundo a TWAS, Simões foi eleito por seu trabalho pioneiro na ciência dos testemunhos de gelo, que fornecem registros glaciológicos valiosos para o estudo das mudanças climáticas.

Entre suas contribuições, destacam-se a reconstrução da poluição ácida nos testemunhos de gelo de Svalbard e a detecção de poluentes como arsênio e urânio no gelo da Antártida. Simões também foi o responsável por introduzir a ciência glaciológica no Brasil, fundando o Centro Polar e Climático da UFRGS – o primeiro centro nacional de pesquisa polar – e liderando diversas expedições científicas à Antártida e aos Andes.