Trump, Zelensky, Greta... Quem são os favoritos para o Nobel da Paz

Presidente dos EUA, Donald Trump. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Tão certo quanto "quem entra papa no conclave costuma sair cardeal" é a garantia de que os nomes mais ventilados na mídia para o Nobel da Paz normalmente NÃO são os laureados.

Mas é parte da brincadeira tentar adivinhar o nome daquele que passará à História como uma personalidade a ter contribuído com a paz entre as nações.

O Nobel da Paz 2025 será anunciado na sexta-feira (10), pelo Instituto Nobel Norueguês, em Oslo.

Veja alguns nomes possíveis:

Donald Trump — Presidente dos EUA

Volodimir Zelensky — Presidente da Ucrânia

Antonio Guterres — Secretário-geral da ONU

Greta Thunberg — Ativista sueca, recentemente detida na flotilha que protestou contra a guerra em Gaza

Alexei Gorinov — Ativista russo, ex-vereador por Moscou, primeiro condenado ao se opor à guerra na Ucrânia

Sudan’s Emergency Response Rooms — Rede comunitária autônoma de ajuda humanitária no Sudão

Sheikh Mohammed — Primeiro‑ministro e chanceler do Catar pelas mediações por cessar-fogo entre o Hamas e Israel

Escritório de Instituições Democráticas e Direitos Humanos da OSCE (Organização para a Segurança e Cooperação na Europa) — Por sua contribuição em prol da democracia

Centro Carter — Fundada pelo ex-presidente dos EUA Jimmy Carter, também por usa contribuição em prol da democracia. Carter foi laureado como pessoa física em 1982

Francesca Albanese — Italiana, relatora especial da ONU para a Cisjordânia e Gaza