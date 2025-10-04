TRE-RS  realiza cadastro biométrico neste final de semana em shopping de Porto Alegre

Neste sábado (4) e domingo (5) — e nos demais finais de semana de outubro —, entre 13h e 20h, o TRE-RS realizará atendimentos no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre.
Serão oferecidos serviços como cadastro biométrico, emissão do primeiro título de eleitor e transferência de domicílio eleitoral.
Os documentos necessários para o atendimento
- Documento de identidade oficial com foto (RG, carteira de trabalho ou carteira profissional; a CNH é aceita apenas para revisões, não para emissão do primeiro título);
- Comprovante de residência;
- Comprovante de alistamento militar, para homens nascidos em 2006.
Dias de atendimento
04 e 05 de outubro
11 e 12 de outubro
18 e 19 de outubro
25 e 26 de outubro
1 e 2 de novembro