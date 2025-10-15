Sistema Ocergs reconhece boas práticas de cooperativas do RS

Premiação foi entregue na segunda-feira (13) em Porto Alegre. Sistema Ocergs / Divulgação

O Sistema Ocergs realizou, na segunda-feira (13) em Porto Alegre, a primeira edição do Prêmio SomosCoop Melhores do Ano RS. O evento reconheceu as boas práticas de cooperativas gaúchas em áreas como inovação, ESG, gestão e intercooperação.

A iniciativa visa destacar a contribuição do cooperativismo para o desenvolvimento sustentável no Estado — um setor que conta com a adesão de mais de 4 milhões de gaúchos e responde por quase 14% do PIB estadual.

