Sistema Ocergs reconhece boas práticas de cooperativas do RS

O Sistema Ocergs realizou, na segunda-feira (13) em Porto Alegre, a primeira edição do Prêmio SomosCoop Melhores do Ano RS. O evento reconheceu as boas práticas de cooperativas gaúchas em áreas como inovação, ESG, gestão e intercooperação.
A iniciativa visa destacar a contribuição do cooperativismo para o desenvolvimento sustentável no Estado — um setor que conta com a adesão de mais de 4 milhões de gaúchos e responde por quase 14% do PIB estadual.
Durante a cerimônia, foram prestadas homenagens. Vergilio Perius, ex-presidente do Sistema Ocergs e idealizador da Escola Superior do Cooperativismo (Escoop), recebeu o Troféu Padre Theodor Amstad por sua contribuição histórica para o setor. Já Tania Zanella, superintendente do Sistema OCB, foi agraciada com a honraria A Voz do Cooperativismo, por sua atuação em defesa do movimento em nível nacional.