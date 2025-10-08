Secretária Raquel Teixeira elogia "SUS da Educação", mas alerta que sistema não deve burocratizar  processos

Raquel Teixeira, secretária de Educação do RS. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, vê de forma positiva a criação do Sistema Nacional de Educação, projeto aprovado na terça-feira (7) pelo Senado e que irá a sanção do presidente Lula.

O chamado "SUS da Educação" integra os entes da federação, ou seja, governos federal, estaduais e municipais, para políticas públicas no sistema de ensino.

— Vai organizar o sistema educacional brasileiro, definindo o papel, responsabilidade de cada um dos entes federados, como já existe na saúde e na assistência social. São sistemas grandes, complexos, que, se não tiverem responsabilidades claramente atribuídas, geram descompasso e pior resultado — afirma.

A secretária alerta, no entanto, que o sistema não deve servir para burocratizar ou engessar demais os processos.

— Agilidade e dinamismo são essenciais em educação — diz.

No Estado, um exemplo de integração entre o governo e os municípios é o Programa Alfabetiza Tchê.

Na visão da coluna, um dos principais méritos do projeto é a integração dos dados estatísticos. Não se faz política pública sem números.

Outro ponto é a integração entre diferentes entes federativos. Desde que esteve na Holanda, a coluna vem defendendo que temas como gestão hídrica, meio ambiente, riscos climáticos, devem ser tratados de forma não apenas interdisciplinar como intergovernamental.

É assim que os Países Baixos fazem com o tema da água.