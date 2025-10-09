Saiba como decreto do governo Leite dá mais proteção a merendeiras e outros trabalhadores terceirizados na rede pública

Serviço em escolas é feito por trabalhadoras terceirizadas. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Você, leitor da coluna, deve lembrar o drama de merendeiras de escolas públicas estaduais que ficaram longos períodos sem receber seus salários e outros direitos.

Comentei várias vezes aqui e no Jornal do Almoço, em meu espaço na RBS TV. Essas trabalhadoras, contratadas por empresas terceirizadas, em várias ocasiões ficavam na mão, com atrasos que, muitas vezes, chegavam a meses.

Pois nesta quinta-feira (9), o governador Eduardo Leite assinou um decreto que moderniza a gestão e a fiscalização das contratações de serviços terceirizados no âmbito do Executivo estadual. A iniciativa trará avanços para o controle, a transparência e a proteção dos trabalhadores.

É uma bela notícia!

A principal inovação é a criação de uma conta vinculada a cada contrato, em atenção à Lei Estadual nº 16.110/24, que permitirá ao Estado reter valores referentes a encargos trabalhistas — como férias, 13º salário e FGTS —, garantindo o pagamento aos empregados, mesmo em situações de inadimplência das empresas contratadas. Esse era um dos problemas enfrentados pelas merendeiras, que acabavam em um vácuo, trabalhando para firmas que sequer prestavam informações diante dos atrasos nos salários.

Além de garantir de mais segurança para os funcionários de terceirizados - muito além de apenas as merendeiras, o total chega a 15 mil pessoas -, a medida reduz riscos de interrupção de serviços essenciais, como limpeza, vigilância e manutenção de prédios públicos.

O novo decreto também amplia o rol de documentos exigidos das empresas contratadas e aprimora o sistema de fiscalização dos contratos. O fluxo operacional será automatizado pelo Sistema de Gestão de Contratos Públicos (GCP), que se integrará ao sistema financeiro do Estado e ao banco oficial, reforçando a rastreabilidade das informações e a segurança dos processos.