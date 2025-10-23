RS sedia conferência de direitos humanos para eleger prioridades do Estado para fórum nacional

Evento ocorre nesta sexta-feira (24) e sábado (25) em Porto Alegre. Jefferson Botega / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul sediará a VII Conferência Estadual de Direitos Humanos (ConDH-RS) nesta sexta-feira (24) e sábado (25). O evento integra os preparativos para a 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, marcada para dezembro, em Brasília.

Entre julho e setembro, foram realizadas 40 conferências — livres, municipais e regionais — em diversas cidades do Estado, com mais de 1,6 mil participantes.

A programação contará com a participação do jurista Paulo Abrão, ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e referência internacional na área. Ele abordará o tema “Desafios para a promoção e garantia dos direitos humanos no Rio Grande do Sul: consolidar a democracia, resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos para todas as pessoas”.

O evento também terá a presença de autoridades, como o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do RS, Fabrício Peruchin, e Wenderson Gasparotto, do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH).