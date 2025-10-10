Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Rumo à COP30
Notícia

RS reduziu em 15% emissões de gases do efeito estufa em cinco anos, aponta estudo

Análise levou em conta o período entre os anos 2018 e 2023

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS