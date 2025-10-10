RS reduziu em 15% emissões de gases do efeito estufa em cinco anos, aponta estudo

Estudo analisa emissões brutas e líquidas. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul reduziu em 15% suas emissões líquidas e em 13% as emissões brutas de gás carbônico (CO₂). O período analisado é de cinco anos, entre 2018 e 2023, e consta de um estudo divulgado pelo Iclei, principal associação mundial de governos locais e subnacionais dedicados ao desenvolvimento sustentável.

Leia Mais A um mês da COP30, menos da metade dos países confirmou participação no evento

Emissões brutas são todas as emissões de gases de efeito estufa liberadas diretamente para a atmosfera por uma atividade, país ou setor, sem descontar remoções ou compensações. Inclui queima de combustíveis fósseis e desmatamento, por exemplo.

As líquidas são calculadas a partir das emissões brutas menos o que foi compensado ou removido da atmosfera por meio de reflorestamento, tecnologias de captura de carbono, preservação de florestas.

O Acordo de Paris e as conferências do clima, as COP, costumam considerar emissões líquidas nas metas — por isso, a coluna destaca a redução de 15% pelo Estado.

O Rio Grande do Sul está abaixo da média nacional de toneladas de CO₂ emitidas por habitante — com 7 tCO₂e/hab, frente à média brasileira de 9,6 tCO₂e/hab. Os dados foram apresentados na quinta-feira (9) durante a 12ª Reunião do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, que ocorreu na Fiergs.

RS na COP30

O foco da participação da secretária estadual do Meio Ambiente e Ifraestrutura, Marjorie Kauffmann, na COP30, em Belém, será reconstrução do Estado: a importância de da adaptação para que se tenha estruturas mais fortes implementadas para reduzir os impactos negativos das mudanças climáticas.

O RS participou pela primeira vez das conferências do clima na COP26, em Glasgow (Escócia), em 2021. Esteve também nas COP27 (Egito), COP28 (Emirados Árabes Unidos) e COP29 (Azerbaijão).

Agenda de Marjorie na COP30 ainda está sendo fechada. Conforme a coluna informou, o governador Eduardo Leite deseja ir a Belém, mas ainda não definiu os dias em que estará presente no evento.