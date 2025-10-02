RS receberá imagem do Menino Jesus de Praga doada pela República Tcheca

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Rio Grande do Sul receberá a doação de uma imagem do Menino Jesus de Praga, vinda diretamente da Paróquia de Dolní Lutyně, na República Tcheca.
O anúncio foi feito pela embaixadora tcheca, Pavla Havrlíková, ao secretário-executivo da Representação do RS em Brasília, Henrique Pires, justamente durante as comemorações do Dia Nacional da República Tcheca.
A doação partiu de devotos da paróquia, por iniciativa do padre Marian Pospěcha. Em entrevista à coluna, Pires contou que a motivação para o envio da imagem foram as cenas das enchentes que assolaram o RS no ano passado.
De acordo com a embaixadora, a imagem deve ser enviada ao Rio Grande do Sul, que abriga uma expressiva comunidade de imigrantes tchecos, já nos próximos dias.