RS corta em quase 27% suas emissões de gases de efeito estufa; setor de uso da terra e florestas lidera redução

O setor de Uso da terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas obteve a maior queda de emissões de gases de efeito estufa (21,8% nas emissões líquidas, alcançando emissões negativas, -8,5%). O cálculo refere-se ao período entre 2021 e 2023, segundo o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Iegee), apresentado nesta quinta-feira (30), no Palácio Piratini.

Como um todo, o Estado reduziu em 26,8% as emissões de gases poluentes nesse período. Depois do Uso da terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas, o setor de energia foi o que mais reduziu: cerca de 2% suas emissões líquidas. Depois, vem a agropecuária, com redução de 1,6%. Os setores de resíduos e de processos industriais e uso de produtos mantiveram níveis estáveis.

O inventário é desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), por meio da Assessoria do Clima, em parceria com o Iclei – Governos Locais pela Sustentabilidade. O estudo realiza um diagnóstico detalhado das fontes e volumes de emissões no território gaúcho. A metodologia segue os padrões do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), referência internacional nesse campo.

Estiveram presentes na coletiva conduzida pela titular da Sema, Marjorie Kauffmann, a secretária da Educação (Seduc), Raquel Teixeira, e o presidente da Invest RS, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Rafael Prikladnicki.

Marjorie destaca que os resultados refletem políticas públicas consistentes voltadas à mitigação e adaptação climática.

— As reduções das emissões mostram que o Rio Grande do Sul vem consolidando uma política climática consistente, baseada em dados, planejamento e ações integradas entre diferentes setores. O resultado é fruto de um esforço coletivo, que envolve o governo, o setor produtivo e a sociedade gaúcha — afirma.

O inventário apresenta o desempenho das emissões por segmento econômico. O setor de Uso da terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas apresentou o melhor resultado: queda de 21,8% nas emissões líquidas, alcançando emissões negativas (-8,5%). Esse cenário indica que o Estado passou a remover mais carbono do que emitiu, reflexo direto da recuperação ambiental e recomposição de vegetação nativa nos últimos anos.

Os setores se diferenciam já que agropecuária corresponde às atividades produtivas do agro, enquanto Uso da terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (Lulucf, na sigla em inglês) corresponde ao desmatamento em comparação à restauração de áreas que voltam a ser florestas ou campos nativos. Tal resultado do inventário para Lulucf é porque o Estado passou a ter mais áreas recuperadas do que desmatadas.

