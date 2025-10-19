Relatório da ONU aponta que crise climática afeta 80% das pessoas que vivem na pobreza

Um homem atravessa terras áridas na província de East Nusa Tenggara, na Indonésia. Ulet Ifansasti / UNICEF

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado na sexta-feira (17), apontou que quase oito em cada 10 pessoas que vivem na pobreza estão diretamente expostas a riscos climáticos, como calor extremo, inundações, secas ou poluição do ar.

Os dados, recolhidos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pela Oxford Poverty and Human Development Initiative, da Universidade de Oxford, mostram que 887 milhões de pessoas são afetadas em todo o mundo.

Outro dado que chama atenção é o Índice de Pobreza Multidimensional Global 2025, que destaca como a crise climática está remodelando a pobreza global. O relatório conclui que, entre aqueles que vivem em pobreza multidimensional aguda — a qual abrange saúde, educação e padrão de vida —, 651 milhões estão sujeitos a dois ou mais riscos climáticos, enquanto 309 milhões enfrentam de três a quatro perigos simultaneamente.

O estudo indica ainda que os riscos que mais afetam as pessoas pobres são o calor elevado, que atinge 608 milhões, e a poluição do ar, que afeta 577 milhões. Já as regiões propensas a inundações abrigam 465 milhões de pessoas pobres, enquanto 207 milhões vivem em áreas afetadas pela seca.