Reitora da UFRGS participa de evento global de universidades em Ruanda

Marcia (terceira da esquerda para a direita) em Kigali. International Association of Universities / Divulgação

A reitora da UFRGS, Marcia Barbosa, está em Kigali, capital de Ruanda, onde participa de um evento da International Association Universities, que reúne mais de 120 universidades de todo o mundo.

O tema deste ano é "construindo confiança no Ensino Superior". Marcia falou sobre como atrair mais jovens para a Educação Superior de qualidade, usando a diversidade, a ciência aberta para todas as pessoas e o trabalho de escuta nos setores público, privado e comunidades.

- Esse é o canal para responder às fake news sobre universidades - disse à coluna. - O tema é mundial, e fui convidada a partir de uma apresentação que fiz na ONU em julho sobre o tema.