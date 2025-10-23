Reitora da UFRGS participa de evento global de universidades em Ruanda

A reitora da UFRGS, Marcia Barbosa, está em Kigali, capital de Ruanda, onde participa de um evento da International Association Universities, que reúne mais de 120 universidades de todo o mundo.
O tema deste ano é "construindo confiança no Ensino Superior". Marcia falou sobre como atrair mais jovens para a Educação Superior de qualidade, usando a diversidade, a ciência aberta para todas as pessoas e o trabalho de escuta nos setores público, privado e comunidades.
- Esse é o canal para responder às fake news sobre universidades - disse à coluna. - O tema é mundial, e fui convidada a partir de uma apresentação que fiz na ONU em julho sobre o tema.