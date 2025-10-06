R$ 11 milhões serão investidos em 15 projetos de resiliência climática no RS

Felipe Dalla Valle / Especial BRDE

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Quinze projetos voltados ao fortalecimento da resposta a eventos climáticos no RS receberão, ao todo, R$ 11 milhões em recursos para execução. As iniciativas fazem parte da chamada Teia de Soluções — Resiliência Climática para o Rio Grande do Sul e foram divulgadas nesta segunda-feira (6).

Os recursos são provenientes de uma iniciativa liderada pela Fundação Grupo Boticário, em parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o RegeneraRS, a FAPERGS e a Fundação Araucária, com apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI).

Ao todo, foram 174 projetos inscritos, dos quais 15 foram selecionados. Todos precisaram estar alinhados a pelo menos um dos seguintes desafios: “Adaptação climática em ação: natureza como aliada” e “Ciência para a adaptação climática: desvendando o potencial da natureza”.





As propostas terão entre 12 e 24 meses para serem executadas e devem adotar o conceito de Soluções Baseadas na Natureza (SBN), com foco em municípios costeiros e áreas afetadas pelas enchentes de 2024.

— Estamos resgatando o convívio da sociedade com a natureza. Por anos, ficamos numa disputa por espaços onde todos perderam, quando a solução sempre esteve no mais simples, que é o equilíbrio — afirmou o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.

Projetos selecionados por instituição

Apoiados pela Fundação Grupo Boticário

Corredores Bioclimáticos Porta de Torres: Criação de corredores para conectar ecossistemas e mitigar efeitos climáticos na Região da Porta de Torres.

Tecendo Estratégias de Adaptação e Resiliência: Apoio a gestores públicos de dez municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre com diagnósticos, capacitações e projetos-piloto.

Renascer do Rio Grande – sementes do futuro verde: Produção de mudas, restauração de áreas degradadas e capacitação de comunidades na Bacia Taquari-Antas.

Apoiados pelo BRDE

SBN: Ferramenta de Saneamento e Resiliência: Sistema piloto de tratamento sustentável de esgoto com reúso de água em Nova Santa Rita.

Resiliência em comunidade tradicional pesqueira: Restauração de ecossistemas costeiros e melhoria habitacional na Barra de Pelotas.

Água e economia circular para revitalizar: Uso de fitorremediação para tratar efluentes em bacias hidrográficas rurais.

LAB RUA – Laboratório de Resiliência Urbana Avançada: Redesenho urbano com SBN no Quarto Distrito de Porto Alegre.

Caminhos do Rio: Implementação de infraestruturas verdes no Centro de Estrela.

Apoiados pela FAPERGS e Fundação Araucária

Restauração ecológica para a resiliência climática: Plano de restauração no Corredor Ecológico da Quarta Colônia.

SOMA-Mirim: Sistema de monitoramento ambiental em tempo real da Lagoa Mirim.

CLIMATE-AI-SBN: Plataforma educacional com IA para escolas públicas.

SACH-J – Sistema de Alerta de Cheias de Jaguarão: Alerta automático e barreiras móveis contra cheias.

SBN para resiliência climática na RMPA: Corredores ecológicos e ações baseadas na natureza.

Apoiados pelo RegeneraRS