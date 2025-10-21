Quem é Rodrigo Paz, filho de ex-presidente que governará a Bolívia pelos próximos cinco anos

Rodrigo Paz, de centro-direita, tem 58 anos e é filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora. MARTIN BERNETTI / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Rodrigo Paz foi eleito presidente da Bolívia no domingo (19). A vitória marca o fim de quase 20 anos de governos de esquerda no país. O senador substituirá Luis Arce, o atual presidente e ex-aliado de Evo Morales.

Rodrigo Paz, de centro-direita, tem 58 anos e é filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora. Ele nasceu na Espanha, quando sua família estava exilada durante a ditadura militar que seu país vivia. Formado em Economia e Relações Internacionais, Paz também possui um mestrado em Gestão Política, concluído em Washington, nos EUA.

Sua carreira política começou em meados de 2002, quando ingressou no Congresso como deputado por Tarija. Entre 2010 e 2015, atuou como presidente do Conselho Municipal da mesma região. De 2015 a 2020, exerceu o cargo de prefeito e, de 2020 até sua eleição presidencial, atuava como senador nacional pela aliança Comunidad Ciudadana, liderada pelo ex-presidente Carlos Mesa.

O plano de governo de Paz, filiado ao Partido Democrata Cristão, intitula-se "Agenda 50/50". A proposta está organizada em três pilares. O primeiro aborda o que chama de "asfixia" estatal — na qual o governo central concentraria cerca de 85% do orçamento nacional — e propõe um modelo que redistribua os recursos em partes iguais: metade para a administração central e a outra metade para entidades territoriais e universidades públicas.

O segundo pilar, chamado "Capitalismo para Todos" ou "Dinheiro para Todos", baseia-se em um programa de créditos acessíveis, facilidades tributárias para fomentar a economia formal e eliminação de barreiras de importação para produtos que a Bolívia não fabrica.

Por fim, o terceiro pilar destaca a reforma do sistema de Justiça e o combate à corrupção, que Paz classifica como um problema estrutural do país.

Relações com o Brasil

Nesta segunda-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou em sua conta no X que enviou uma carta a Paz parabenizando-o pela vitória.