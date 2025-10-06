Quem é Marco Rubio, escalado por Trump para chefiar as negociações entre os EUA e o Brasil

Filho de imigrantes cubanos, Marco Rubio é responsável por chefiar a diplomacia dos EUA. ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ainda em maio, quando se intensificaram as tensões entre Brasil e Estados Unidos, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, começou a assumir um papel de destaque, principalmente na aplicação de sanções contra cidadãos brasileiros. Após a conversa entre Lula e Donald Trump, Rubio foi designado para comandar as negociações entre os dois países.

Entre as atribuições de Rubio dentro do governo americano, está a de chefiar a diplomacia dos EUA, cargo equivalente ao de Ministro das Relações Exteriores no Brasil. Cabe a ele conduzir as negociações bilaterais com o governo brasileiro.

Quem é Marco Rubio?

Marco Rubio, de 53 anos, é um político da Flórida nascido em Miami. Ele é filho de imigrantes cubanos e tem grande conhecimento sobre a América Latina, com posições alinhadas a grupos conservadores.

Formou-se em Ciências Políticas e, na carreira pública, atuou como presidente da Câmara dos Representantes da Flórida. Em 2010, foi eleito para o Senado dos EUA. Dentro do Senado, atuou em comitês importantes como o de Relações Exteriores, o de Inteligência e o de Pequenas Empresas e Empreendedorismo.

Um fato que chama a atenção na carreira política de Rubio é que, em outras épocas, ele e Trump estiveram em lados opostos. Em 2016, foi um dos rivais derrotados por Trump nas primárias republicanas. Na ocasião, recebeu o apelido de "Little Marco" ("Marquinhos"), em alusão à sua altura, que contrasta com a de Trump. O então candidato também costumava fazer piadas com o suor de Rubio durante os debates.

Em novembro de 2024, quando Trump anunciou Rubio como seu secretário de Estado, a decisão foi vista como uma reviravolta dentro do Partido Republicano.

Marco Rubio é considerado próximo da família Bolsonaro. Começou a ter contato em 2018 com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Nos anos seguintes, já com Jair Bolsonaro na presidência, Rubio passou a receber o filho do então presidente e outros aliados em viagens aos EUA.

Ações recentes

Ainda em maio deste ano, Rubio anunciou a criação de uma política de restrição de vistos para estrangeiros acusados de censurar cidadãos americanos. Em julho, anunciou a revogação dos vistos de diversas autoridades brasileiras, inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal, com a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes.

Já em setembro, voltou a usar as redes sociais para se posicionar contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, o que chamou de "caça às bruxas".