O que gerou a "química" entre Lula e Trump na Malásia

Trump e Lula na Malásia Ricardo Stuckert / Divulgação

Um olhar apurado sobre os nove minutos em que Lula e Donald Trump ficaram na frente dos jornalistas, no domingo (26), permite perceber por que o americano saiu "encantado" pelo brasileiro, a ponto de considerá-lo "vigoroso", nesta segunda-feira (27), enquanto estava a caminho do Japão.

No minuto final da parte pública da conversa, Lula se demonstrou incomodado com a pergunta sobre Jair Bolsonaro. Em seguida, quando o repórter insistiu em saber se esse seria um assunto debatido, o presidente americano cortou:

— Não é da conta de vocês

Em seguida, de forma mais enérgica, Lula encerrou a reunião, lembrando a pressa do tempo e pediu paciência. Estava incomodado e ansioso.

— Eu queria sugerir que você fizesse a entrevista depois da reunião. Porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu, porque nós ficamos conversando com vocês, nós temos que fazer entrevistas. Esse é o dilema. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o resultado da reunião. Se vocês ficarem agoniados, vocês vão saber apenas sobre as condições nossas — disse Lula antes de iniciar o encontro reservado.

Trump, habituado a destratar repórteres, quando não xingá-los, gostou do que viu. Foi quase um "esse é o cara", parafraseando Barack Obama.

— Eles não precisam desse tempo todo — disse Trump, concordando e ainda reforçando o argumento de Lula. — E só me fizeram perguntas chatas — completou o americano, antes da sua segurança convidar, depois da declaração do chefe, que os jornalistas se retirassem da sala.

Com as portas fechadas, vazaria um segundo momento de proximidade: Trump, que estava bem informado sobre a trajetória do brasileiro, quis saber sobre a prisão de Lula. E teria usado a palavra "perseguição". Trump se identificou com Lula - assim como se identifica com Bolsonaro— porque, ele próprio se sente perseguido pelo Judiciário e pela imprensa.

Nesta segunda-feira (27), no voo para Japão, desejou:

— E feliz aniversário. Quero desejar feliz aniversário ao presidente, ok? Hoje é o aniversário dele. Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante, mas hoje é o aniversário dele, então feliz aniversário — disse.

Vigoroso vem de "vigor", substantivo masculino que, segundo o dicionário quer dizer:

1. qualidade do que possui força física; energia, robustez.

2. a força da vida animal ou vegetal.

Lula ganhou Trump porque o americano gosta de personalidades que se mostram fortes, assertivas, o "self made man", uma narrativa de superação, de quem conseguiu dar a volta por cima, o "winner".